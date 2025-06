„Sunt profund alarmat de utilizarea forței de către Statele Unite împotriva Iranului în cursul zilei de azi.

Este o escaladare periculoasă într-o regiune deja aflată la limită – și o amenințare directă la adresa păcii și securității internaționale. Există un risc tot mai crescut ca acest conflict să scape rapid de sub control – cu consecințe catastrofale pentru civili, regiune și lume.

Fac apel la statele membre să descaladeze și să își respecte obligațiile în temeiul Cartei ONU și al altor norme de drept internațional. În acest moment periculos, este esențial să se evite o spirală a haosului. Nu există o soluție militară. Singura cale de urmat este diplomația. Singura speranță este pacea”, a scris Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, într-o postare pe rețeaua X.

I am gravely alarmed by the use of force by the United States against Iran today. This is a dangerous escalation in a region already on the edge – and a direct threat to international peace and security.



There is a growing risk that this conflict could rapidly get out of…