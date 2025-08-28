Ministerele justiției din Grecia și Republica Moldova se vor ocupa în continuare de procedurile tehnice și logistice prevăzute în astfel de cazuri., informează agenția TASS, citată de Rador Radio România.

"După examinarea documentelor din dosar și acceptul lui Vladimir Plahotniuc privind extrădarea, judecătorii Curții de Apel de la Atena au hotărât în favoarea extrădării sale.

Astfel, hotărârea luată de judecătorii greci marchează încă o etapă așteptată și logică în procesul revenirii domnului Plahotniuc în Republica Moldova, unde acesta intenționează să se apere în instanțele moldovenești și să se justifice în dosarele deschise împotriva sa", a scris pe Facebook avocatul acestuia, Lucian Rogac.

Plahotniuc vrea să se întoarcă în Republica Moldova pentru a-şi "reabilita" numele

În prima sa intervenție publică pe rețelele sociale după ce a fost reținut la Atena, Vladimir Plahotniuc a calificat acuzațiile care i se aduc drept „calomnii și ură politică”. El susține că autoritățile moldovene ar încerca să tergiverseze procedura de extrădare, astfel încât revenirea sa în Republica Moldova să se producă după alegerile parlamentare din 28 septembrie, moment în care Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), condus de președinta Maia Sandu, ar putea pierde majoritatea, notează Reuters.

Plahotniuc afirmă că guvernarea se teme de întoarcerea sa, care ar putea „scoate la lumină adevărul” despre dosarele penale în care este implicat.

PARTIDUL MAIEI SANDU NEAGĂ ACUZAȚIILE LUI PLAHOTNIUC

Adriana Vlas, purtătoarea de cuvânt a PAS, a respins acuzațiile lui Plahotniuc, subliniind că justiția trebuie să acționeze „cu respectarea legii”. La rândul său, președinta Maia Sandu a declarat că „justiția moldovenească nu mai are nicio scuză” și că extrădarea trebuie să se producă cât mai curând.

FURTUL SECOLULUI, LOVITURA PRIN CARE O SUMA EGALĂ CU 12% DIN PIB-UL MOLDOVEI S-A VOLATILIZAT

Plahotniuc, în vârstă de 59 de ani, a fugit din Moldova în 2019, după ce partidul său, Partidul Democrat, a pierdut puterea. A fost arestat în iulie 2025 pe aeroportul din Atena, în timp ce încerca să plece spre Dubai. Pe numele său fusese emis un mandat internațional de arestare de către Interpol, fiind acuzat de implicare într-o organizație criminală, spălare de bani și fraudă.

Este considerat unul dintre principalii suspecți în „furtul secolului” – dispariția unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc în 2014, echivalentul a aproximativ 12% din PIB-ul țării la acea vreme.