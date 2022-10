Situația a fost sesizată pe pagina sa de Twitter de Dmitri, fondatorul cunoscutului site War Translated, acesta relatând că Prigojin, care luna trecută a recunoscut în premieră că a creat grupul de mercenari Wagner în 2014, a făcut comentariile pe un canal de știri ceh obscur de pe Telegram numit „neCT24”, relatează HotNews.ro.

Prigozhyn, answering a question from an obscure "Czech" TG channel, claims there's a "huge number" of Wagner recruitment centres in the Republic, and Czechs are the backbone of some Wagner units, and that there are many other Europeans fighting in his PMChttps://t.co/CNTtqh21Y2 pic.twitter.com/dbe15v088q