Cum s-a întâmplat totul?

Incidentul s-a petrecut pe 30 mai 2022, la compania Cial Alimentos, cunoscută pentru produsele sale din carne și mezeluri. Angajatul, care lucra ca asistent de depozit, avea un salariu lunar de aproximativ 500.000 de pesos chilieni (echivalentul a 519 dolari). În acea lună, însă, contul său bancar a fost alimentat cu 165.398.851 de pesos, adică aproape 171.000 de dolari – o sumă de 330 de ori mai mare decât cea prevăzută în contract, potrivit publicației Diario Financiero.

Surprins de greșeală, bărbatul și-a anunțat superiorul, care a informat departamentul de resurse umane. După o verificare internă, compania a confirmat eroarea și i-a cerut angajatului să restituie suma. Acesta a promis că va merge la bancă pentru a returna banii, însă a doua zi a dispărut din firmă, după ce avocatul său a trimis oficial demisia în numele lui.

Compania l-a dat în judecată, acuzându-l că a păstrat bani care nu i se cuveneau. A urmat o bătălie juridică de peste trei ani, în care avocatul său, Alejandro Díaz, a susținut că bărbatul nu a comis nicio infracțiune, deoarece nu a furat banii, ci doar a beneficiat de o plată eronată.

Ce decizie a luat instanța?

În final, instanța i-a dat dreptate fostului angajat: acesta a fost declarat nevinovat, iar toate sechestrele impuse asupra conturilor sale au fost ridicate. „A fost declarat nevinovat, exact cum am susținut de la început”, a declarat avocatul Díaz pentru presa locală.

De cealaltă parte, compania Cial Alimentos nu renunță. Reprezentanții firmei au anunțat că vor iniția noi demersuri legale pentru a obține anularea hotărârii. „Cial va exercita toate acțiunile prevăzute de lege pentru ca decizia să fie revizuită”, se arată într-un comunicat transmis Diario Financiero.

Cazul continuă să stârnească dezbateri în Chile, fiind un exemplu neobișnuit de eroare administrativă care a schimbat viața unui angajat obișnuit — transformat peste noapte în milionar.