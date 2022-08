„Faptul de a crea un astfel de obiectiv, care, bineînțeles, va intra imediat subiectul demilitarizării - acest lucru trebuie înțeles - nu va face decât să prelungească probabil suferința ucrainenilor, dar nu va ajuta la evitarea îndeplinirii scopului unei operațiuni militare speciale", a spus Dmitri Peskov.

Guvernul ucrainean a aprobat recent un acord bilateral privind constructia uzinei Bayraktarov din Ucraina si l-a trimis Parlamentului pentru ratificare, a declarat Vasily Bodnar, ambasadorul Ucrainei in Republica Turcia, intr-un interviu pentru RBC-Ucraina.

„Proprietarul Baykar a infiintat o companie ucraineana in Ucraina, care a cumparat deja un teren. Ei au elaborat deja un proiect pentru uzina si intentioneaza sa il puna in aplicare pana la sfarsitul anului, deoarece a fost literalmente responsabilitatea personala a proprietarilor companiei de a stabili productia in Ucraina", a declarat diplomatul, potrivit TASS.

Bodnar a explicat ca dronele fabricate in noua fabrica vor folosi componente ucrainene: „Majoritatea modelelor care vor fi fabricate la uzina vor avea componente fabricate in Ucraina: motoare, alte piese de schimb, roti, o multime de alte lucruri de inalta tehnologie pe care le avem si care pot fi folosite pentru aceste aeronave", a adaugat el.