Curtea de Apel din Paris a acceptat cererea de eliberare a lui Nicolas Sarkozy, încarcerat din 21 octombrie în închisoarea La Santé. Fostul președinte va fi plasat sub control judiciar, scrie BFM TV.

Fostul președinte părăsește inchisoarea după doar 20 de zile.

Sarkozy ispășește o pedeapsă de cinci ani pentru conspirație într-un plan de finanțare a campaniei sale electorale din 2007 cu fonduri din Libia.

Fostul președinte nu a recunoscut niciodată acuzațiile, susținând că este victima unui „complot” care-l viza, de fapt, pe fostul lider libian Muammar Gaddafi.

Sarkozy este primul fost șef de stat francez din epoca modernă care a ajuns în spatele gratiilor. El a fost încarcerat la 21 octombrie și a depus imediat o cerere de eliberare.