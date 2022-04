„Pe baza deciziei înaltului reprezentant (pentru relaţiile externe - n. red.) Josep Borrell, 19 membri ai Misiunii Permanente a Federaţiei Ruse la UE din Bruxelles au fost declaraţi personae non gratae”, a comunicat blocul european.



Uniunea a urmat astfel exemplul dat de mai multe ţări membre - Franţa, Germania, Olanda, Suedia, Belgia, Spania, Italia, Danemarca sau Slovenia - care au expulzat peste 150 diplomaţi ruşi în ultimele două zile, sub acuzaţia de spionaj.



UE a arătat că a luat decizia şi ca protest după apariţia informaţiilor privind crimele comise în oraşe ucrainene aflate sub controlul Rusiei după invazia începută în 24 februarie.



Uniunea Europeană a calificat uciderea civililor drept "atrocitate", dar Moscova susţine că este vorba de o înscenare din partea Kievului.