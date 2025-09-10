„Considerăm acuzațiile nefondate. Nu a fost prezentată nicio dovadă că aceste drone sunt de origine rusă”, a declarat Andrey Ordash, însărcinatul cu afaceri al Rusiei în Polonia, citat de agenția de știri rusă RIA.

Afirmațiile oficialului de la Moscova vin pe fondul criticilor dure lansate, miercuri, de lideri europeni și americani la adresa Kremlinului, după anunțul Poloniei legat de doborârea mai unor drone rusești care i-au invadat spațiul aerian după un atac aerian al Moscovei asupra vestului Ucrainei.

Potrivit oficialităților poloneze, radarele au urmărit peste 10 obiecte de zbor, iar cele care ar fi putut reprezenta o amenințare au fost „neutralizate”.

Mai mult, premierul Donald Tusk a anunțat că Polonia va invoca articolul 4 din Tratatul NATO, solicitând o consultare formală în cadrul Alianței, măsură convenită între el și președintele Karol Nawrocki.

Articolul 4 din Tratatul Atlanticului de Nord (Tratatul NATO, semnat la Washington în 1949) prevede consultări între statele membre atunci când unul dintre ele consideră că integritatea teritorială, independența politică sau securitatea sa este amenințată.

„Părțile se vor consulta ori de câte ori, în opinia oricăreia dintre ele, integritatea teritorială, independența politică sau securitatea uneia dintre Părți este amenințată”, se arată în articolul menționat.

Reamintim că Turcia a invocat Articolul 4 de mai multe ori, de exemplu în legătură cu situația din Siria. Totodată, statele de pe flancul estic al NATO (Polonia, țările baltice, România) au invocat acest articol în 2022, după declanșarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.