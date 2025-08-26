Aeronava de tip Boeing 777 a aterizat pe aeroportul din Nijnevartovsk, în vestul Siberiei, a anunțat potrivit Flightradar24.

„În timpul zborului de la Londra la Beijing, echipajul unui Boeing 777-300 aparținând companiei Air China a decis să aterizeze pe un aerodrom alternativ din Rusia”, a transmis Rosaviatsia, autoritatea pentru aviație civilă din Rusia. „Cauza preliminară a fost o defecțiune la unul dintre motoare”, a indicat sursa citată.

Air China a decis să trimită o aeronavă de rezervă la Nijnevartovsk. Aceasta urma să sosească mai târziu în cursul zilei de marți pentru a transporta cei 250 de pasageri și cei 15 membri ai echipajului la Beijing.