O așteptare fatală

Pe 3 martie 2025, la ora 03:05, Cristina a ajuns la camera de gardă acuzând dureri abdominale severe. Deși starea ei era vizibil gravă, a trecut mai bine de zece ore până să i se facă o tomografie computerizată. Rezultatele au indicat clar o problemă, însă cadrele medicale nu ar fi recunoscut semnele unei ischemii intestinale, potrivit informațiilor apărute ulterior în spațiul public.

Martorii susțin că femeia plângea și implora să fie ajutată, dar răspunsul primit a fost halucinant: un medic ar fi chemat un psiholog, crezând că pacienta reacționează exagerat. Abia a doua zi, pe 4 martie, la ora 17:30, Cristina a fost dusă în sala de operație. Intervenția s-a dovedit însă tardivă.

Rezultatele autopsiei

Autopsia a arătat că femeia suferea de ischemie intestinală care a dus la necroză extinsă. Concluzia experților a fost categorică:

dacă operația ar fi avut loc în primele șase ore de la debutul simptomelor, viața Cristinei putea fi salvată;

întârzierea tratamentului a depășit orice marjă de eroare acceptabilă și a constituit o culpă medicală evidentă.

Ancheta penală

Cazul a stârnit revoltă în Italia și a intrat în atenția Procuraturii din Salerno. Șapte persoane – între care se află medici și personal medical – sunt în prezent cercetate pentru neglijență și conduită profesională necorespunzătoare.

Moartea Cristinei Pagliarulo a readus în prim-plan problemele majore ale sistemului medical italian: aglomerația din camerele de gardă, lipsa de personal și întârzierile grave în diagnostic și tratament.