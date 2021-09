Managerul Joe Fraga, cel care se ocupă de afacerile legendarului fotbalist, a postat un mesaj pe o rețea de socializare, în care i-a liniștit pe fanii lui Pelé.

„Face diferite analize complete de sânge, colonoscopie, radiografii. Nu le face pe toate într-o singură zi”, a precizat acesta.

Recent, presa a relatat că Pelé ar avea mari probleme de sănătate și chiar și-ar fi pierdut cunoștința. Managerul său a precizat, însă, că nu ar fi vorba despre probleme grave de sănătate, ci despre efectuarea unui set mai amplu de analize medicale.

„Prieteni, nu am leșinat, iar starea mea de sănătate este foarte bună. Am mers să îmi fac analizele de rutină, pe care nu am reușit să le fac înainte din cauza pandemiei. Vă asigur că nu o să joc duminica viitoare”, a scris Pelé pe rețelele de socializare.

Investigațiile medicale la care este supus legendarul fotbalist printre care și o colonoscopie, vor fi făcute pe parcursul mai multor zile.

În ultimii ani, Pelé a ajuns la spital fie din cauza epuizării, fie pentru o operaţie de îndepărtare a unor pietre de la rinichi.