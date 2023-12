Străzile orașului erau pustii, în timp ce numărul morţilor şi răniţilor continua să crească în spitale, potrivit jurnaliştilor AFP aflaţi la faţa locului.

Armata israeliană anunță că este aproape de a-și atinge obiectivul: distrugerea întregii zone a oraşului Gaza şi a nordului Fâşiei

De altfel, o filmare panoramică, realizată de pe un bloc, arată un peisaj înfiorător.

The city of Khan Yunis faces extensive devastation due to indiscriminate airstrikes carried out by Israeli warplanes. pic.twitter.com/HiTubvhNYm