Aproximativ 30.000 de persoane care au semnat petiţia să o expulzeze din ţară pe Alina Kabaeva, despre care se crede că a fost trimisă de preşedintele Rusiei într-o cabană privată.

Fosta gimnastă s-ar afla în Elveţia alături de cei patru copii, al căror tată ar fi Vladimir Putin.

Nexta, cel mai mare canal de Telegram din Belarus care furnizează ştiri, a transmis într-o postare pe Twitter din cursul serii de marţi că petiţia a fost semnată de 30.403 oameni.

Într-o altă petiţie, se cere ca fostei gimnaste să îi fie retrase toate medaliile şi titlurile olimpice obţinute de-a lungul carierei.

Kabaeva este una dintre cele mai decorate gimnaste din istoria gimnasticii ritmice, cu două medalii olimpice, 14 medalii la Campionatul Mondial şi 21 medalii la Campionatul European.

Activists have created a petition to the #Swiss authorities to expel Putin\"s mistress, #Russian athlete Alina Kabaeva, from the country.



The petition has already been signed by 30,000 people. pic.twitter.com/d8yUTWMEOS