La un pas de tragedie! Un avion cu peste 100 de pasageri a ratat pista

Pe mai multe rețele de socializare au apărut imagini după aterizarea forțată a avionului pe autostradă. Aeronava este așezată peste cele două sensuri de mers ale autostrăzii. Zborul Caspian Airlines a plecat de pe aeroportul Mahshahr din Teheran și trebuia să aterizeze la Mahshahr.

Avionul care aparține unei companii iraniene a alunecat pe pistă și a ajuns în stradă pentru că trenul de aterizare s-a rupt din cauza aterizării dure. Detaliile au fost transmise de un reporter aflat în avion, potrivit BBC.

Din imagini se vede cu ies în grabă pasagerii speriați din avion. Ei au fost ajutați chiar de trecători.

Dramatic footage of a passenger plane belonging to #Iran’s Caspian airline landing in the middle of the street in Mahshahr (same city that many were killed in Nov. protest) this happened in the last hour. Witness who got the footage didn’t know if there were any casualties. pic.twitter.com/oa6ghmT8bu