La 8 ani, are IQ-ul comparabil cu al lui Einstein. Dar suferă de sindromul Asperger

Adhara Perez, la numai 8 ani, este pe punctul sa obtina doua diplome. Una in inginerie industriala in matematica de la Universitatea Tehnologica din Mexic si una in ingineria sistemelor de la Universitatea CNCI, din Mexico City, conform presei internationale.

Adhara Perez are abilitatile intelectuale avansate ale unei persoane de 24 de ani si a reusit deja sa impresioneze expertii.

Familia fetitei a aflat de abilitatile ei datorita unui psihiatrist ce a vazut din timp semnele si le-a recomandat parintilor sa o duca la Centrul CEDAT, unde i s-a administrat testul IQ, scrie digi-world.tv.

Adhara Perez, ce a fost diagnosticata cu sindromul Asperger la doar 3 ani, boală de care suferă și activista suedeză Greta Thunberg, este inscrisa la cursuri universitare.

Ce este sindromul Asperger

Sindromul Asperge ste o tulburare comportamentală din spectrul autistic. Studiile indică faptul că între 0,2% și 0,4% dintre copiii de vârstă școlară suferă de acest sindrom.

Sindromul Asperger începe în copilărie și durează de regulă până la maturitate.

Cum se manifestă sindromul Asperger

- incapacitatea de a înțelege cum cred alții și de a se transpune în situația altor persoane

- ncapacitatea de a înțelege limbajul non-verbal, "ceea ce nu este spus" și de a "citi printre rânduri"

- vorbire întârziată, vocabular sărac

- comportament repetitiv

Copiii cu sindrom Asperger sunt supradotați intelectual (IQ peste 130) și de foarte multe ori excelează în domenii ale științelor exacte sau artelor.