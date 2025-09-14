Kremlinul, prima reacție după uciderea lui Charlie Kirk: "America să lămurească dacă e o tendință sau un caz izolat"

Dmitri Peskov

Kremlinul a reacționat pentru prima dată la uciderea activistului conservator Charlie Kirk, prin vocea purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov, care a declarat că autoritățile americane trebuie să stabilească dacă moartea activistului conservator este un episod izolat sau parte a unei tendințe.

„Depinde de autoritățile americane să stabilească dacă acestea sunt niște episoade izolate sau un fel de tendință, ceea ce este mult mai rău”, a declarat Peskov, pe canalul de Telegram al jurnalistului rus Pavel Zarubin, citat de cotidianul rusesc Izvestia.

„Dar faptul că societatea este extrem de polarizată acum este adevărat”, a adăugat oficialul de la Moscova. 

Charlie Kirk, un apropiat al lui Donald Trump, a murit miercuri după ce a fost împuşcat în gât în timp ce participa la o dezbatere la Universitatea Utah Valley. Bărbatul arestat şi acuzat de crimă se numeşte Tyler Robinson, un tânăr în vârstă de 22 de ani. Funeraliile lui Kirk vor avea loc pe stadionul State Farm din Arizona pe 21 septembrie. Printre participanți sunt așteptați președintele Donald Trump, vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio.