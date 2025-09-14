„Depinde de autoritățile americane să stabilească dacă acestea sunt niște episoade izolate sau un fel de tendință, ceea ce este mult mai rău”, a declarat Peskov, pe canalul de Telegram al jurnalistului rus Pavel Zarubin, citat de cotidianul rusesc Izvestia.

„Dar faptul că societatea este extrem de polarizată acum este adevărat”, a adăugat oficialul de la Moscova.

Charlie Kirk, un apropiat al lui Donald Trump, a murit miercuri după ce a fost împuşcat în gât în timp ce participa la o dezbatere la Universitatea Utah Valley. Bărbatul arestat şi acuzat de crimă se numeşte Tyler Robinson, un tânăr în vârstă de 22 de ani. Funeraliile lui Kirk vor avea loc pe stadionul State Farm din Arizona pe 21 septembrie. Printre participanți sunt așteptați președintele Donald Trump, vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio.