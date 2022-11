„A fost o zi bună pentru democrație și pentru America. Democrații au avut o noapte puternică. Cea mai bună noapte pentru (alegerea) guvernatorilor din 1986”, a afirmat președintele Joe Biden despre alegerile pentru Congres de la jumătatea mandatului.

„Poporul american a vorbit, acest lucru arată că Democrația este ceea ce suntem. Alegerile au avut loc fără prea multe interferențe sau fără niciun fel de interferențe”, a mai spus Biden.

„În timp ce presa și experții au prezis un val roșu uriaș, acesta nu s-a materializat”, a spus Biden, în prima sa conferință de presă de la închiderea urnelor la alegerile intermediare.

Tune in as I deliver remarks on the latest election results. https://t.co/oQKtCcE9b6