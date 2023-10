În urma ultimului raid aerian din Gaza, oficialii de la Tel Aviv au anunțat că au reușit să-l elimine pe liderul Hamas care a pus la cale luarea de ostatici. Pe urmele teroriștilor din Gaza, Israelul şi-a trimis trupele de elită.

Recent, Hamas a difuzat primul video cu ostaticii luati din israel. Pentru a o elibera pe o tânără prizionieră, liderii cer șase mii de militanți capturați de Israel.

"Bună, sunt Mia Shem, am 21 de ani din Shoham. În prezent, sunt în Gaza. Vreau să mă duc acasă cât mai curând la părinții mei, la frații mei. Scoateți-mă de aici cât mai curând posibil. Vă rog", este mesajul cutremurător trimis de o ostatică.

Secretarul de Stat American Antony Blinken a fost surprins de un raid aerian al Hamas în timp ce discuta cu premierul Benjamin Netanyahu.

BREAKING: U.S. Secretary of State Blinken evacuated to shelter from meeting at The Kirya in Tel Aviv after rockets launched by Hamas.



Footage from outside the headquarters taken by traveling press.

pic.twitter.com/EhDJ6iXNUa