Secretarul de stat al SUA - Antony Blinken a fost evacuat pentru a se adăposti de la întâlnirea din Tel Aviv după rachetele lansate de Hamas.

Ulterior, oficialii israelieni și americani au continuat discuțiile.



Secretarul de stat american Antony Blinken s-a întors, luni, în Israel pentru a doua sa vizită în mai puţin de o săptămână, care intervine după un turneu în şase ţări arabe unde a discutat pe tema crizei cu Hamas.

Şeful diplomaţiei americane a călătorit deja în Israel, precum şi în Iordania, Qatar, Bahrain, Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite.

BREAKING: U.S. Secretary of State Blinken evacuated to shelter from meeting at The Kirya in Tel Aviv after rockets launched by Hamas.



Footage from outside the headquarters taken by traveling press.

