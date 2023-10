UPDATE 10:00 - Israel a lansat un nou ultimatum, valabil până la ora 13.00.

"Rezidenți ai orașului Gaza și ai nordului Gazei, în ultimele zile, v-am îndemnat să vă mutați în zona de sud pentru siguranța dumneavoastră. Dorim să vă informăm că IDF nu va efectua nicio operațiune pe această rută între orele 10:00 și 13:00. În această fereastră (de timp - n.r.), vă rugăm să profitați de ocazie", este mesajul transmis, duminică dimineață, pe Twitter, de IDF.

Residents of Gaza City and northern Gaza, in the past days, we've urged you to relocate to the southern area for your safety. We want to inform you that the IDF will not carry out any operations along this route from 10 AM to 1 PM. During this window, please take the opportunity… pic.twitter.com/JUkcGOg0yv