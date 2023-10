IDF (Forțele de Apărare Israeliene) confirmă că l-au ucis pe liderul superior al Hamas, Merad Abu Merad, într-un atac aerian asupra orașului Gaza. Merad a fost în mare parte responsabil pentru dirijarea teroriștilor în timpul masacrului de sâmbătă, 7 octombrie.

BREAKING: The IDF confirms that they have killed senior Hamas leader Merad Abu Merad in an airstrike on Gaza City. Merad was largely responsible for directing terrorists during the massacre on Saturday pic.twitter.com/d8Puzfqyvx