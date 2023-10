Imaginile au fost surprinse în sudul Libanului. În mijlocul luptelor sângeroase se aflau mai multe echipe, printre care Reuters, Al Jazeera și cele ale Agenției France Press.



Isaam Abdallah, cameramanul echipei Reuters, stabilit în Beirut nu a reușit să supraviețuiască. Bărbatul a fost prins în mijlocul carnagiului și a murit pe loc. Alți 5 jurnaliști au fost și ei răniți și au avut nevoie de îngrijiri urgente.



Teoriștii Hamas nu lasă garda jos. Într-un sat din Israel, militanții sunt surprinși în timp ce leagănă și țin în brațe bebelușii și copiii pe care i-au răpit.



În tot acest timp, luptele continuă fără vreun gând de armistițiu. După ce Israelul a cerut evacuarea civililor din Fâșia Gaza în 24 de ore, atacurile au fost din ce în ce mai dure. În fața celui mai mare spital din Gaza, transformat în casă pentru refugiați, sute de palestinieni au protestat lângă trupurile neînsuflețite ale rudelor și prietenilor și au jurat că nu își părăsesc pământul.



Peste un milion de oameni trebuie să părăsească Gaza și așezările din nordul regiunii. Li s-a transmis inclusiv prin fluturaşi aruncaţi din avion să se îndrepte spre sud, spre graniţa cu Egiptul.



Ordinele de evacuare au fost catalogate de ONU drept imposibile. În așteptarea atacului terestru, oficialii cer ca ordinul să fie anulat, pentru a evita o catastrofă umanitară.



În ciuda avertismentului, armata israeliană susține că dorește să cruțe cât mai mult posibil civilii din Gaza.





Listen in as an IDF Spokesperson @jconricus provides a situational update as the war against Hamas continues. https://t.co/UeIUKgRJGu

"Nu sunt dușmanii noștri și nu încercăm să îi omorâm sau să îi rănim. Noi luptăm împotriva grupării Hamas", a declarat Jonathan Conricus purtător de cuvânt, Forțele Armate Israeliene



Fiorul luptelor l-au simțit inclusiv Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, care s-au adăpostit într-un buncăr în timpul unei vizite în Israel.

Tel Aviv: President Herzog and @vonderleyen and @EP_President taken to a shelter due to Rockets that were launched from Gaza pic.twitter.com/EAGEynImgb