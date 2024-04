"Mă bucur foarte mult să particip la această activitate și am venit cu multă plăcere aici. Am revenit cu mare plăcere pentru că mi-am adus aminte de copilărie, prima mea excursie unde putea să fie de la Craiova la Drobeta Turnu Severin, aici am aflat de Apolodor din Damasc.

Tot de Severin mă leagă vizita la Porțile de Fier și ce mi-a rămas în minte când am văzut apa curgând prin baraj, era un cetățean turc cu tarabe care vindeau acadele, halviță și înghețată și acum mi-ar plăcea sa simt gustul acela de acum 50 de ani. Mă leagă și prima mea ședere cu cortul cu băiatul meu, mă mai leagă și Mănăstirea Sfânta Ana care definește credința în Dumnezeu a mehedintenilor.

Dacă mă uit în sală vedem culoarea albastră și galbenă, fraților afară este roșu! Am venit aici să schimbăm culoarea, avem nevoie să convingem cetățenii despre valoarea administrației liberale

Ceea ce a văzut afară Virgil, este real, rostul vostru este ca oamenii să convingeți oamenii și să faceți în așa fel incat oamenii sa spună ca este ireal, nu se putea face în așa de puțin timp. Am venit aici și alături de femeile liberale, alături de doamna Pauliuc, a fost un eveniment care a arătat forța regiunii, am discutat cu membrii organizației.

Am stat și-am analizat ceea ce avem de făcut, suntem într-o sală de sport, politica este ca un sport, cine nu vrea să facă parte din echipă, să se ducă! Ați văzut câți oameni au candidat, asta înseamnă valoarea administrației liberale. Am convingerea ca veți reuși alături de domnul Virgil Popescu să faceți cea mai frumoasă figură la alegerile din iunie

Ne-am atins un scop astăzi, dincolo că este prezentă aici președinte femeilor liberale, a venit o tecuceancă să ne spună că cu oltencele nu te pui! Săptămâna aceasta am fost în Dolj, acum am venit la Severin, realitatea din păcate, deși am cerut o campanie pozitivă, nu putem să nu scoatem în evidență diferența dintre administrațiile liberale și alte administratii Și în Dolj, și in Mehedinti pe unde am trecut nu s-a schimbat nimic de 25 de ani.

Există această tendință să vorbim de administrațiile liberale acolo unde avem continuitate, Cluj, Oradea, Iași, este evident cum s-a reușit acolo să se folosească toate resursele ca oamenii să trăiască și să muncească în condiții civilizate. Eu am convingerea că și Virgil Popescu și doamnele și domnii candidați vor câștiga alegerile din 9 iunie, mergeți să vorbiți de ceea ce înseamnă administrațiile liberale.

Este vremea schimbării cu oameni profesionisti. Contează modul în care mergem să ne prezentăm în fata oamenilor, este important să vorbim cu oamenii cât se poate de transparent, politica trebuie să se facă în legătură directă cu oamenii Asta este ceea ce oferă PNL, oameni care să lucreze profesionist, transparent pentru ei.

Politica nu este despre ce știm să spunem, este despre fapte, despre asumarea realitatii. Virgil Popescu, domnul Mărculescu sunt oameni cu experiență profesională, administrativă. Virgil Popescu vine cu o bogată experiență la nivel instituțional, are curajul să vină să ceară votul pentru că de câte ori am analizat Severin, este inacceptabil să avem un un așa mic PIB.

De la această tribună cu tot potențialul PNL am încredere că cei doi candidați, V Popescu și D Mărculescu împreună cu ceilalți primari și candidați vor reuși să câștige alegerile pe 9 iunie, au modele foarte bune. Nu trebuie să ajungem la Cluj sau Oradea pentru modele de administrație liberală, avem aici la Vânjulețu. Am încredere că aceasta echipa liberală va reuși! Doamne ajută!

Îmi place cum ați spus ca nu ne pot lua ei primari, câți putem noi produce, atenție să nu ne transformăm în pepinieră!"