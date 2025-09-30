Jaf în plină zi: hoți mascați au spart vitrina cu barosul și au fugit pe trotinete electrice cu ceasuri în valoare de zeci de mii de euro - VIDEO

Furt

Scene șocante s-au petrecut în plină zi, la Torino, unde doi bărbați mascați au lovit cu barosul vitrina unui magazin de bijuterii și au reușit să fure trei ceasuri de lux, evaluate la 46.000 de euro.

Atac fulger, în câteva secunde

Proprietarul se afla în magazin în momentul jafului. La început, a crezut că zgomotul puternic provenea de la o petardă aruncată în vitrină. „Mi-a luat câteva clipe să înțeleg ce se întâmplă”, a declarat el pentru publicația La Stampa.

În realitate, cei doi hoți, cu fețele acoperite de măști chirurgicale și cu mănuși, loveau cu barosul geamul magazinului. După zece-doisprezece lovituri violente, vitrina s-a spart, iar bărbații au apucat ceasurile și au fugit.

Fuga pe trotinete

Bijutierul a încercat să-i oprească și chiar să-i urmărească, dar cei doi au dispărut rapid pe trotinete electrice. „Am strigat după ei, însă într-o clipă s-au făcut nevăzuți”, a spus acesta, vizibil afectat de incident.

Jaful a stârnit indignare printre locuitorii cartierului, care s-au declarat revoltați de îndrăzneala cu care infractorii au acționat ziua, în văzul tuturor.

Poliția italiană a deschis o anchetă și analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere pentru a-i identifica pe cei doi suspecți.

 
 
 
 
 
