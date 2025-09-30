Atac fulger, în câteva secunde

Proprietarul se afla în magazin în momentul jafului. La început, a crezut că zgomotul puternic provenea de la o petardă aruncată în vitrină. „Mi-a luat câteva clipe să înțeleg ce se întâmplă”, a declarat el pentru publicația La Stampa.

În realitate, cei doi hoți, cu fețele acoperite de măști chirurgicale și cu mănuși, loveau cu barosul geamul magazinului. După zece-doisprezece lovituri violente, vitrina s-a spart, iar bărbații au apucat ceasurile și au fugit.

Fuga pe trotinete

Bijutierul a încercat să-i oprească și chiar să-i urmărească, dar cei doi au dispărut rapid pe trotinete electrice. „Am strigat după ei, însă într-o clipă s-au făcut nevăzuți”, a spus acesta, vizibil afectat de incident.

Jaful a stârnit indignare printre locuitorii cartierului, care s-au declarat revoltați de îndrăzneala cu care infractorii au acționat ziua, în văzul tuturor.

Poliția italiană a deschis o anchetă și analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere pentru a-i identifica pe cei doi suspecți.