Ce prevede noua reglementare

Elevii nu vor mai putea folosi telefoanele mobile în timpul lecțiilor, cu excepția cazurilor autorizate de profesori pentru scopuri educaționale sau medicale.

Fiecare instituție de învățământ va avea libertatea de a stabili propriile reguli de gestionare a dispozitivelor: unele școli vor solicita depozitarea telefoanelor în dulapuri speciale, altele vor permite păstrarea lor în ghiozdane, cu condiția să fie oprite.

Încălcarea regulilor va atrage sancțiuni graduale, de la avertismente scrise până la suspendare, conform principiului „proporționalității”.

Președintele Asociației Naționale a Directorilor de Școli a salutat inițiativa, subliniind că „este un pas necesar pentru a reda școlii rolul său educativ, într-un mediu lipsit de distrageri digitale”. Deși aplicarea va varia de la o școală la alta, obiectivul comun este clar: protejarea atenției, sănătății mentale și calității învățării elevilor, scrie Panorama.

Această decizie plasează Italia în rândul celor 79 de țări care au adoptat restricții similare privind utilizarea smartphone-urilor în școli, alături de Franța, Coreea de Sud, Marea Britanie și California. Studiile recente ale OMS și OCDE au evidențiat legături între utilizarea excesivă a telefoanelor și scăderea performanței școlare, anxietate și dificultăți de concentrare.