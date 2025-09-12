Italia interzice telefoanele mobile în toate școlile, începând cu anul școlar 2025/2026

Utilizarea telefoanelor distrage atenția copiilor
Utilizarea telefoanelor distrage atenția copiilor

Noul an școlar din Italia începe cu interdicția pentru elevi de a mai intra în clase cu telefonul mobil. Măsura îi vizează pe toți elevii, de la școala primară până la liceu. Măsura face parte dintr-un efort național de combatere a distragerii atenției și a efectelor negative ale expunerii digitale excesive asupra elevilor.

Ce prevede noua reglementare

  • Elevii nu vor mai putea folosi telefoanele mobile în timpul lecțiilor, cu excepția cazurilor autorizate de profesori pentru scopuri educaționale sau medicale.

  • Fiecare instituție de învățământ va avea libertatea de a stabili propriile reguli de gestionare a dispozitivelor: unele școli vor solicita depozitarea telefoanelor în dulapuri speciale, altele vor permite păstrarea lor în ghiozdane, cu condiția să fie oprite.

  • Încălcarea regulilor va atrage sancțiuni graduale, de la avertismente scrise până la suspendare, conform principiului „proporționalității”.

Președintele Asociației Naționale a Directorilor de Școli a salutat inițiativa, subliniind că „este un pas necesar pentru a reda școlii rolul său educativ, într-un mediu lipsit de distrageri digitale”. Deși aplicarea va varia de la o școală la alta, obiectivul comun este clar: protejarea atenției, sănătății mentale și calității învățării elevilor, scrie Panorama.

Această decizie plasează Italia în rândul celor 79 de țări care au adoptat restricții similare privind utilizarea smartphone-urilor în școli, alături de Franța, Coreea de Sud, Marea Britanie și California. Studiile recente ale OMS și OCDE au evidențiat legături între utilizarea excesivă a telefoanelor și scăderea performanței școlare, anxietate și dificultăți de concentrare.