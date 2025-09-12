Ce prevede noua reglementare
Elevii nu vor mai putea folosi telefoanele mobile în timpul lecțiilor, cu excepția cazurilor autorizate de profesori pentru scopuri educaționale sau medicale.
-
Fiecare instituție de învățământ va avea libertatea de a stabili propriile reguli de gestionare a dispozitivelor: unele școli vor solicita depozitarea telefoanelor în dulapuri speciale, altele vor permite păstrarea lor în ghiozdane, cu condiția să fie oprite.
-
Încălcarea regulilor va atrage sancțiuni graduale, de la avertismente scrise până la suspendare, conform principiului „proporționalității”.
Președintele Asociației Naționale a Directorilor de Școli a salutat inițiativa, subliniind că „este un pas necesar pentru a reda școlii rolul său educativ, într-un mediu lipsit de distrageri digitale”. Deși aplicarea va varia de la o școală la alta, obiectivul comun este clar: protejarea atenției, sănătății mentale și calității învățării elevilor, scrie Panorama.
Această decizie plasează Italia în rândul celor 79 de țări care au adoptat restricții similare privind utilizarea smartphone-urilor în școli, alături de Franța, Coreea de Sud, Marea Britanie și California. Studiile recente ale OMS și OCDE au evidențiat legături între utilizarea excesivă a telefoanelor și scăderea performanței școlare, anxietate și dificultăți de concentrare.