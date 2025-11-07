Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Avichay Adraee, a afirmat că loviturile vizează infrastructurile militare ale Hezbollah, ca răspuns la tentativele organizației de a-și relua operațiunile în regiune. Hezbollah, susținută de Iran, și-a reafirmat dreptul de a se apăra și a respins negocierile cu Israel.

În ciuda acordului de încetare a focului din noiembrie 2024, Israelul continuă atacurile pentru a împiedica reînar­marea grupării, în timp ce liderii libanezi și israelieni se acuză reciproc de blocarea dialogului și de tergiversarea dezarmării Hezbollah.