Cum s-a produs accidentul

Martorii povestesc că, înainte de impact, polițistul aflat pe motocicletă și-a lăsat pasagerul lângă barieră, apoi a făcut brusc o întoarcere în U pe traseul competiției. În momentul traversării șoselei, vehiculul a lovit mai mulți sportivi care se aflau în sprintul final, după care s-a izbit violent de un panou publicitar. Panica s-a răspândit imediat printre spectatori.

Cinci persoane rănite

Conform relatărilor de la fața locului, cinci oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale: trei cicliști, polițistul implicat și un arbitru al cursei. Printre sportivii accidentați s-au numărat portughezul Cesar Martingli (Tavfer-Ovos Matinados-Mortagua), care a reușit să termine etapa în ciuda rănilor, dar și Enrique Diaz (Loteria del Tachira) și columbianul Nicolas Gomez (GW Erco Shimano). Ultimul a publicat pe Instagram o fotografie în care apare cu brațul imobilizat și cu răni vizibile la genunchi.

În ciuda incidentului, etapa a fost dusă la bun sfârșit. Victoria i-a revenit lui Leangel Linarez, în timp ce Luis Guillermo Mora rămâne lider în clasamentul general, cu cinci etape rămase de disputat.