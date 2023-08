”Interlocutorii din Rusia au fost avertizaţi să evite acest fel de iniţiative, care ar putea să crească tensiunile la Marea Neagră”, anunţă Ankara, relatează Le Monde, citată de News.ro.

Turcia rupe astfel tăcerea cu privire la acest atac rus asupra unei nave aparţinând unei companii turceşti.

‼️ New Video showing Russian forces boarding the Turkish Cargo Ship Sukru Okan in the Black Sea, about 30km off the coast of Turkey. pic.twitter.com/JaCUPwJn0A