Pe lângă Rawat, un total de 14 persoane, inclusiv membri din staff-ul său și câțiva membri ai familiei, se aflau în elicopter, în momentul în care s-a produs tragedia, relatează India Tv News.

Elicopterul plecase de la baza Sulur IAF către Colegiul de Servicii de Apărare (DSC) din Wellington, atunci când s-a prăbușit.

Accidentul s-a petrecut în zona Nanjappanchathiram, într-o zonă cu ceață densă, iar primele imagini au arătat elicopterul în flăcări.

„Un elicopter IAF Mi-17V5, cu generalul CDS Bipin Rawat la bord, a avut un accident astăzi în apropiere de Coonoor, Tamil Nadu. A fost dispusă o anchetă pentru a stabili cauza accidentului”, au declarat Forțele Aeriene Indiene, într-un comunicat.

#WATCH | Latest visuals from the spot (between Coimbatore and Sulur) where a military chopper crashed in Tamil Nadu. CDS Gen Bipin Rawat, his staff and some family members were in the chopper.



(Video Source: Locals involved in search and rescue operation) pic.twitter.com/YkBVlzsk1J