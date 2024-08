Peste 500 de pompieri au fost mobilizați pentru a stinge incendiul, care a afectat aproximativ 20 din cele 74 de rezervoare de depozitare a combustibilului. Autoritățile locale au raportat că, la sosirea echipelor de intervenție, incendiul se extinsese deja pe o suprafață considerabilă. În acest context, preoții ortodocși din zonă au oficiat rugăciuni lângă mașinile de pompieri și au adus o icoană a Rugului Aprins, considerată a oferi protecție împotriva focului.

„Preoții au discutat cu pompierii și au binecuvântat toate echipamentele de intervenție”, a declarat eparhia Volgodonsk pentru agenția de știri Reuters. Prezența icoanei a fost menționată ca un gest de sprijin moral pentru cei implicați în lupta cu focul.

Guvernatorul regiunii Rostov, Vasili Golubev, a declarat că drona ucraineană care a declanșat incendiul a fost doborâtă de apărarea aeriană pe 18 august, însă resturile acesteia au provocat aprinderea motorinei din depozit. Deși autoritățile au declarat stare de urgență, au asigurat că nu există risc pentru zonele rezidențiale din apropiere, îndemnând populația să rămână calmă.

Cu toate acestea, incidentul nu a fost lipsit de victime. 41 de pompieri au avut nevoie de îngrijiri medicale, dintre care cinci au fost internați în stare de urgență. Ucraina nu a comentat oficial atacul, însă acesta face parte din strategia sa de a lovi infrastructura critică a Rusiei, în cadrul războiului care a început în februarie 2022.

În altă parte, apărarea aeriană rusă a doborât 11 drone ucrainene care vizau capitala Moscova, într-unul dintre cele mai mari atacuri asupra orașului de la începutul conflictului. Potrivit primarului Moscovei, Serghei Sobianin, nu s-au înregistrat pagube majore sau victime.

Între timp, forțele ucrainene au raportat că au reușit să doboare 50 de drone și rachete rusești care vizau regiunea Kievului. „Inamicul continuă să atace regiunea noastră cu drone de atac. Raidul aerian a durat toată noaptea și până dimineața”, a comunicat administrația militară din Kiev, precizând că o casă privată a fost avariată și liniile electrice au fost tăiate din cauza resturilor căzute.

Pe front, Ucraina continuă controlul asupra unei fâșii de teritoriu în regiunea Kursk din Rusia, în urma unei incursiuni transfrontaliere. Aceasta reprezintă prima dată când un teritoriu rusesc este ocupat de o forță străină de la al Doilea Război Mondial.

În același timp, forțele ruse își intensifică presiunile asupra orașului Pokrovsk, situat în estul Ucrainei, continuând astfel conflictul sângeros care a marcat regiunea de mai bine de un an.

WOW ⚡Russian priests help prayers come true.🤣



On August 18, an oil depot in Proletarsk, Rostov region, was destroyed by a tactical drone attack by the Ukrainian Armed Forces. The next day, a state of emergency was declared. More than 20 fuel tanks exploded and collapsed.💥🇷🇺🔥 pic.twitter.com/8D9qLHevQe