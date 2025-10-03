Incendiu masiv după o explozie la rafinărie Chevron din California, cea mai mare din vestul SUA - FOTO & VIDEO

Un incendiu de proporții a izbucnit, joi seara, la rafinăria Chevron din El Segundo, lângă Los Angeles, în California. Până la ora transmiterii acestei știri, cauza incidentului nu este cunoscută. Polițiștii și pompierii s-au deplasat de urgență la rafinărie după ce au primit informații despre o explozie, potrivit media americane. 

Un martor a declarat pentru televiziunea CBS că explozia a fost resimțită ca un mic cutremur.

Poliția din El Segundo nu avea informații despre victime sau evacuări, a adăugat sursa citată.

Rafinăria are propria unitate de pompieri. Potrivit site-ului Chevron, rafinăria El Segundo a fost construită în 1911. Instalația produce 276.000 de barili de țiței pe zi și „este cea mai mare rafinărie de petrol de pe coasta de vest”, au scris reprezentanții Chevron pe site-ul web al companiei.

El Segundo se află la câțiva kilometri de aeroportul LAX din Los Angeles.

Reprezentanții aeroportului au declarat că incendiul nu a afectat operațiunile sale. Niciun zbor nu a fost anulat, deviat sau întârziat imediat după incendiu.