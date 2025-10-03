Un martor a declarat pentru televiziunea CBS că explozia a fost resimțită ca un mic cutremur.

Poliția din El Segundo nu avea informații despre victime sau evacuări, a adăugat sursa citată.

JUST IN - Explosion & fire at Chevron\"s oil refinery in El Segundo, California



If you\"re in the area consider evacuating. This is now a very toxic environment. You don\"t want to breathe this stuff in.pic.twitter.com/zGigMQHeEX — Tesla Hype (@TeslaHype) October 3, 2025

Rafinăria are propria unitate de pompieri. Potrivit site-ului Chevron, rafinăria El Segundo a fost construită în 1911. Instalația produce 276.000 de barili de țiței pe zi și „este cea mai mare rafinărie de petrol de pe coasta de vest”, au scris reprezentanții Chevron pe site-ul web al companiei.

El Segundo se află la câțiva kilometri de aeroportul LAX din Los Angeles.

❗️🇺🇲 - Major Explosion and Fire at Chevron Refinery in El Segundo, CA



A massive explosion has just rocked the Chevron oil refinery in El Segundo, California—just south of Los Angeles International Airport (LAX)—triggering a large-scale fire that\"s visible for miles.



Emergency… pic.twitter.com/jEt1OM9WIQ — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 3, 2025

Reprezentanții aeroportului au declarat că incendiul nu a afectat operațiunile sale. Niciun zbor nu a fost anulat, deviat sau întârziat imediat după incendiu.