Incendiu de aproape 12 ore pe o navă plecată în larg: doi marinari răniți

Un incendiu puternic a izbucnit la bordul navei de asalt-amfibie USS New Orleans, aflată în apropierea insulelor japoneze Okinawa. Flăcările au fost ținute sub control după aproape 12 ore de luptă continuă, timp în care doi membri ai echipajului au fost răniți, potrivit unui comunicat al Flotei a VII-a a Statelor Unite.

Semnal SOS și intervenție de amploare

Alarma a fost dată miercuri, în jurul orei locale 16:00 (10:00 ora României), când nava americană a emis un semnal SOS din cauza incendiului izbucnit la prova. Operațiunile de stingere s-au încheiat abia joi dimineață, la ora 4:00 (22:00 ora României).

Echipajul USS New Orleans, navă de 208 metri lungime, a fost sprijinit de personalul de pe USS San Diego, o altă navă amfibie americană specializată în transportul de trupe și aeronave. De asemenea, Paza de Coastă japoneză a participat la operațiune, iar două remorchere de la baza navală White Beach au acționat cu tunuri de apă pentru a limita extinderea flăcărilor.

Imagini difuzate în Japonia

Televiziunea publică japoneză NHK a transmis imagini cu dispozitivul impresionant de intervenție, surprinzând momentul în care jeturile de apă loveau partea din față a navei.

Acest incident ridică din nou semne de întrebare asupra stării flotei de nave amfibii a Statelor Unite, formată din 32 de unități. În urmă cu patru ani, în iulie 2020, un incendiu devastator a distrus nava USS Bonhomme Richard, aflată la chei în portul San Diego pentru lucrări de modernizare. Focul a ars timp de patru zile, iar costurile uriașe de reparație au determinat Marina americană să caseze nava, evaluată la peste un miliard de dolari.

O anchetă internă de atunci a scos la iveală deficiențe majore: lipsă de întreținere corespunzătoare, instruire insuficientă a echipajului, suport logistic deficitar și o supervizare neadecvată.

Originea incendiului de pe USS New Orleans nu a fost încă stabilită, ancheta fiind în curs. Autoritățile navale americane au precizat că starea celor doi marinari răniți este stabilă și că nava va fi supusă unor verificări tehnice amănunțite.

 