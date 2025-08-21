Semnal SOS și intervenție de amploare

Alarma a fost dată miercuri, în jurul orei locale 16:00 (10:00 ora României), când nava americană a emis un semnal SOS din cauza incendiului izbucnit la prova. Operațiunile de stingere s-au încheiat abia joi dimineață, la ora 4:00 (22:00 ora României).

Echipajul USS New Orleans, navă de 208 metri lungime, a fost sprijinit de personalul de pe USS San Diego, o altă navă amfibie americană specializată în transportul de trupe și aeronave. De asemenea, Paza de Coastă japoneză a participat la operațiune, iar două remorchere de la baza navală White Beach au acționat cu tunuri de apă pentru a limita extinderea flăcărilor.

Imagini difuzate în Japonia

Televiziunea publică japoneză NHK a transmis imagini cu dispozitivul impresionant de intervenție, surprinzând momentul în care jeturile de apă loveau partea din față a navei.

Footage showing firefighting ships with the Japanese Coast Guard fighting a fire onboard the San Antonio-Class Amphibious Transport Dock, USS New Orleans (LPD-18), off the coast of Okinawa, Japan. pic.twitter.com/czcUFgvSO8 — OSINTdefender (@sentdefender) August 20, 2025

Acest incident ridică din nou semne de întrebare asupra stării flotei de nave amfibii a Statelor Unite, formată din 32 de unități. În urmă cu patru ani, în iulie 2020, un incendiu devastator a distrus nava USS Bonhomme Richard, aflată la chei în portul San Diego pentru lucrări de modernizare. Focul a ars timp de patru zile, iar costurile uriașe de reparație au determinat Marina americană să caseze nava, evaluată la peste un miliard de dolari.

The U.S. Navy’s 7th Fleet reports that the fire onboard the San Antonio-Class Amphibious Transport Dock, USS New Orleans (LPD-18), has finally been declared extinguished after over 12 hours of firefighting efforts by the ships crew, supported by the Japan Maritime Self-Defense… pic.twitter.com/037BPlQUTr — OSINTdefender (@sentdefender) August 20, 2025

O anchetă internă de atunci a scos la iveală deficiențe majore: lipsă de întreținere corespunzătoare, instruire insuficientă a echipajului, suport logistic deficitar și o supervizare neadecvată.

Originea incendiului de pe USS New Orleans nu a fost încă stabilită, ancheta fiind în curs. Autoritățile navale americane au precizat că starea celor doi marinari răniți este stabilă și că nava va fi supusă unor verificări tehnice amănunțite.