Imaginile video postate pe reţelele sociale arată scene haotice în interiorul Terminalului 1 al aeroportului Malpensa din Milano, în timp ce un incendiu izbucneşte la unul dintre birouri şi un bărbat atacă ecranele digitale înainte de a fi reţinut.

Panico all'aeroporto di #Malpensa. Un uomo, poi fermato, applicare il fuoco 🔥 ad un check-in. Nel video anche la sua cattura

🔴 @TgrRai @TgrRaiLombardia pic.twitter.com/xMnrRZUA9X — Antonello Perillo (@anperillo) August 20, 2025

Individul a fost arestat şi situaţia este sub control, potrivit Asociaţiei Aeroporturilor din Lombardia. Cu toate acestea, asociaţia a avertizat că sunt posibile întârzieri şi anulări ale zborurilor din acest important nod turistic.

Până în prezent nu au fost raportate victime, potrivit ziarului italian Corriere della Sera.

Incidentul s-a produs în jurul orei 11:00, ora locală (12:00, ora României), potrivit ziarului, serviciile de urgenţă fiind alertate după ce a fost semnalat un „bărbat agitat” în terminal.

Un videoclip de două minute al incidentului postat pe reţelele sociale arată un incendiu la un ghişeu de check-in, în timp ce pasagerii fug din zonă. Un bărbat pare apoi să folosească un ciocan pentru a lovi un perete cu ecrane de afişaj şi un panou publicitar mare din apropierea focului, înainte ca un alt bărbat să se apropie de el strigând „culcă-te la pământ”.

Acest bărbat îl loveşte apoi în cap cu un extinctor. Alţi oameni îl înconjoară pe suspect, care este imobilizat la pământ. Este chemată poliţia, iar unul dintre ei aruncă ceea ce pare a fi un ciocan. Potrivit presei italiene, autorul incidentului ar fi un tânăr originar din Mali, care avea permis de rezidenţă în Italia.

Nu este încă clar care a fost motivaţia gestului său. Imaginile de la aeroport arată cozi imense de pasageri care aşteaptă în faţa terminalului, în timp ce fumul umple aerul din interior. Pompierii aeroportului au stins rapid incendiul, dar fumul dens a impus evacuarea zonei din „motive de siguranţă”, a declarat un purtător de cuvânt pentru Corriere della Sera, precizând că nu au fost înregistrate „perturbări semnificative ale traficului aerian”.