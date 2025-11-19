Secvențele surprinse de camerele de supraveghere au devenit rapid virale, impresionând prin violența și curajul infractorilor.

Bancomatul, smuls ca un obiect obișnuit

Incidentul s-a produs în noaptea de duminică spre luni, la filiala BDM de pe una dintre arterele centrale ale orașului, Corso Umberto. Potrivit presei locale, hoții au pătruns în clădire după ce au forțat ușa principală, țintind direct bancomatul montat în perete.

Pentru a-l scoate, infractorii l-au legat cu o frânghie groasă de un automobil și au accelerat brusc, reușind să-l desprindă complet de structura clădirii. A urmat apoi o fugă haotică, cu aparatul bancar târât zeci de metri pe asfalt.

Pagube importante în timpul fugii

Pe timpul deplasării, bancomatul greu a ricoșat de carosabil, lovind mașini parcate și deteriorând fațadele unor clădiri din zonă. Martorii au relatat că zgomotul asurzitor produs de metalul frecat de asfalt s-a auzit pe o rază mare.

Resturi ale echipamentului, precum și fragmente din ușa smulsă a băncii, au fost găsite la peste 150 de metri distanță, în apropierea Bisericii San Giacomo Apostolo Maggiore. La fața locului au ajuns rapid echipaje de carabinieri și agenți de securitate privată, care au delimitat zona pentru cercetări.

Anchetă accelerată după difuzarea imaginilor

Autoritățile italiene au deschis o anchetă de amploare. Camerele de supraveghere au surprins întreaga acțiune, iar polițiștii analizează în prezent filmările pentru a-i identifica pe cei implicați. Deocamdată nu a fost confirmat numărul exact al membrilor bandei și nici modelul vehiculului folosit la jaf.

Clipurile preluate de pe camere și redistribuite masiv pe rețelele sociale au pus presiune suplimentară pe anchetatori, dată fiind brutalitatea și ingeniozitatea metodei folosite.

Jafurile par să țintească frecvent aceeași unitate bancară. Sursa citată de presa italiană arată că acesta este al patrulea incident înregistrat la filiala din Casalnuovo în ultimii doi ani. Dacă în cazurile anterioare hoții s-au limitat la avarierea ușilor sau la tentative de efracție, de această dată au reușit să scoată întregul bancomat, provocând pagube semnificative atât băncii, cât și orașului.