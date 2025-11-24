Mişcarea de protest este organizată în trei etape. Transportul public şi căile ferate vor demara acţiunea începând de astăzi. Operatorul feroviar belgian, SNCB, prevede circulaţia unui tren din două, sau chiar a unui tren din trei, în funcţie de linie. Mai multe trenuri Eurostar care leagă Bruxelles de Paris au fost, de asemenea, anulate.

Marţi li se vor alătura serviciile publice: şcoli, creşe, administraţii, spitale... Înaintea unei greve interprofesionale prevăzută pentru miercuri. Amploarea exactă a perturbărilor este încă incertă.

În orice caz, greva va avea un efect foarte concret asupra traficului aerian: miercuri nu va decola niciun zbor comercial de pe cele două aeroporturi principale belgiene, Bruxelles-Zaventem şi Charleroi, companiile care le exploatează anticipând un procent ridicat de grevişti printre personalul responsabil cu controalele de securitate.

Această mişcare socială a fost lansată la iniţiativa principalelor sindicate belgiene, angajate într-o luptă cu prim-ministrul Bart De Wever. Belgia are unul dintre cele mai ridicate niveluri de îndatorare din zona euro, alături de Grecia, Italia şi Franţa.