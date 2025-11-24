Marţi li se vor alătura serviciile publice: şcoli, creşe, administraţii, spitale... Înaintea unei greve interprofesionale prevăzută pentru miercuri. Amploarea exactă a perturbărilor este încă incertă.
În orice caz, greva va avea un efect foarte concret asupra traficului aerian: miercuri nu va decola niciun zbor comercial de pe cele două aeroporturi principale belgiene, Bruxelles-Zaventem şi Charleroi, companiile care le exploatează anticipând un procent ridicat de grevişti printre personalul responsabil cu controalele de securitate.
Această mişcare socială a fost lansată la iniţiativa principalelor sindicate belgiene, angajate într-o luptă cu prim-ministrul Bart De Wever. Belgia are unul dintre cele mai ridicate niveluri de îndatorare din zona euro, alături de Grecia, Italia şi Franţa.