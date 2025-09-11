Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost împușcat mortal în timpul unui eveniment public desfășurat la Utah Valley University, unde susținea un discurs despre identitate de gen și violența în campusur. Glonțul care l-a lovit în gât a fost tras de la distanță, dintr-o clădire aflată la aproximativ 200 de metri de locul incidentului.

We are seeking the public\"s help in identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/8x77cwCBnr pic.twitter.com/5y2QgXwwlG — Utah Public Safety (@UtahDPS) September 11, 2025

Detalii din anchetă, prima descriere vagă a suspectului: tânăr, posibil student sau infiltrat

Arma folosită – o pușcă de vânătoare de calibru .30 – a fost găsită abandonată într-o zonă împădurită din apropierea campusului, a anunțat joi FBI. În încărcător se aflau trei cartușe nefolosite, toate inscripționate cu mesaje ideologice. Pușca era înfășurată într-un prosop, iar un cartuș gol se afla încă în cameră.

Comisarul Departamentului de Siguranță Publică din Utah, Beau Mason, a confirmat că suspectul „pare să fie de vârstă universitară” și s-a amestecat printre studenți înainte de a acționa. Înregistrările video îl arată sosind în campus la ora 11:52, urcând pe scări până pe acoperiș și apoi părăsind clădirea printr-un salt spectaculos după ce a tras.

FBI-ul a confirmat că analiza balistică este în curs, iar laboratorul agenției examinează amprentele de încălțăminte, urmele palmei și ale antebrațului descoperite la fața locului. Deși un suspect a fost reținut inițial, acesta a fost ulterior eliberat, iar autorul atacului rămâne în libertate.