Primele IMAGINI cu presupusul asasin al influencerului Charlie Kirk. Gloanțele folosite ar fi fost gravate cu mesaje TRANSGENDER

Autorităle americane au mai multe scenarii (Profimedia)
Ancheta privind asasinarea lui Charlie Kirk, influent activist conservator și apropiat al președintelui Donald Trump, capătă o turnură neașteptată. Potrivit unui buletin intern citat de The Wall Street Journal și preluat de The Daily Beast, gloanțele recuperate de la locul crimei ar fi fost gravate cu mesaje favorabile legate de ideologia transgender și antifascistă. Autoritățile din Utah au distribuit în presă fotografiile cu suspectul.

Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost împușcat mortal în timpul unui eveniment public desfășurat la Utah Valley University, unde susținea un discurs despre identitate de gen și violența în campusur. Glonțul care l-a lovit în gât a fost tras de la distanță, dintr-o clădire aflată la aproximativ 200 de metri de locul incidentului.

 

Detalii din anchetă, prima descriere vagă a suspectului: tânăr, posibil student sau infiltrat 

Arma folosită – o pușcă de vânătoare de calibru .30 – a fost găsită abandonată într-o zonă împădurită din apropierea campusului, a anunțat joi FBI. În încărcător se aflau trei cartușe nefolosite, toate inscripționate cu mesaje ideologice. Pușca era înfășurată într-un prosop, iar un cartuș gol se afla încă în cameră.

Comisarul Departamentului de Siguranță Publică din Utah, Beau Mason, a confirmat că suspectul „pare să fie de vârstă universitară” și s-a amestecat printre studenți înainte de a acționa. Înregistrările video îl arată sosind în campus la ora 11:52, urcând pe scări până pe acoperiș și apoi părăsind clădirea printr-un salt spectaculos după ce a tras.

FBI-ul a confirmat că analiza balistică este în curs, iar laboratorul agenției examinează amprentele de încălțăminte, urmele palmei și ale antebrațului descoperite la fața locului. Deși un suspect a fost reținut inițial, acesta a fost ulterior eliberat, iar autorul atacului rămâne în libertate.