Într-un climat deja tensionat de incertitudini economice și sociale, Franța se confruntă cu o criză politică profundă, fără precedent, în actualul mandat prezidențial. Prăbușirea guvernului condus de François Bayrou a aruncat țara într-o nouă etapă de instabilitate, iar apelurile pentru demisia președintelui Emmanuel Macron se înmulțesc.

Eșecul bugetului de austeritate propus de Bayrou nu este doar o înfrângere tehnică. Este expresia unei rupturi adânci între instituțiile statului și o societate aflată într-o stare de saturație.

Sindicatele au anunțat, pentru stăzi, o zi națională de blocaj, sub sloganul "Bloquons Tout" („Să blocăm totul”), care ar putea aduce în stradă peste 100.000 de persoane. Se anunță greve în transporturi, boicoturi comerciale, blocaje în intersecții și posibile ocupări ale unor instituții. Mai multe federații sindicale, printre care SUD-Rail și CGT-Cheminots, au anunțat deja oprirea trenurilor, iar ramura aeronautică a sindicatului SUD a cerut oprirea activității în aeroporturi.

Ministrul de Interne, Bruno Retailleau, a vorbit deja despre „riscul unui climat insurgențial”, notează adevarul. Iar șeful Poliției din Paris, Laurent Nuñez, a avertizat că acțiunile vor fi „fără lideri și fără revendicări clare” și că sunt implicate „mișcări ultra-stângiste” care ar putea recurge la sabotaje.

Pentru această operațiune „excepțională”, vor fi mobilizați 80.000 de polițiști.

O republică obosită. Și un președinte slăbit

Atmosfera de contestare atinge acum și Palatul Élysée. Liderii opoziției cer deschis demisia sau chiar demiterea președintelui Macron. Jean-Luc Mélenchon, liderul formațiunii La France Insoumise, a scris pe rețelele sociale: „Macron este acum singur în fața poporului. Și el trebuie să plece.”