Polițiștii și grănicerii polonezi au fost atacați cu pietre, sticle și grenade acustice, potrivit ministrului de la Varșovia. Autoritățile bieloruse au fost acuzate că nu au intervenit să oprească violențele.

Forțele de ordine poloneze au blocat mulțimea care încerca să intre pe teritoriul țării lor.

Ministerul Apărării din Polonia a publicat imagini care îi surprind pe soldații bieloruși amestecați printre migranți, în timpul asaltului.

Forțele de securitate bieloruse sunt acuzate că au furnizat grenade și alte obiecte periculoase refugiaților trimiși la graniță.

Stay strong #Poland and keep your border secure and your people safe. https://t.co/ngbbjMtimD