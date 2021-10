51 de trupuri au fost recuperate, vineri seară, a precizat telefonic Nestor Magbado, purtător de cuvânt adjunct al guvernatorului provinciei Mongala (nord-vest), estimând la 69 numărul celor dispăruţi. Există 39 de supravieţuitori, a adăugat el.

#UPDATE More than 100 people are believed dead or missing in the sinking of a makeshift vessel on the Congo river, provincial authorities in the Democratic Republic of Congo said Saturdayhttps://t.co/HHdYz2LmbG