Poliția a intervenit în jurul orei 20:21, după un apel care anunța o împușcătură într-o locuință de pe strada Quelqueshue. La sosire, agenții au găsit copilul fără viață, având o rană prin împușcare. Mama a fost reținută imediat și se află în arest, cu o cauțiune stabilită la 10 milioane de dolari.

Fetiță de 1 an, împușcată mortal de mama ei

Tatăl fetiței, Bradley Moss, a povestit pentru Fox 8 că a auzit „o bubuitură puternică”, iar când a intrat în cameră și-a găsit copilul împușcat, iar pe Bass ținând arma în mână. În încăpere se afla și cealaltă fiică a lor, de doi ani, care striga după ajutor.

Moss susține că Bass i-a spus direct motivul gestului: „A spus că a împușcat-o pe Acelynn ca să o trimită la Dumnezeu.”

Voia să își ucidă și cea de-a doua fetiță

El a mai declarat că femeia ar fi dat de înțeles că intenționa să o împuște și pe cea de-a doua fetiță:

„Era să pierd doi bebeluși. Am pierdut-o pe una pentru că mama ei voia să o trimită la Dumnezeu. Fetița mea cea mare striga: `Ajută-mă, tati`. Iar Kristen a spus: `Tocmai am trimis copilul nostru la Dumnezeu`”, a declarat tatăl copilei, citat de People.com.

Potrivit lui Moss, Bass ar fi continuat cu o afirmație și mai tulburătoare: „A spus: `Acum trebuie să o iau și pe ea`”, referindu-se la copilul de doi ani.