Poliţia nu a putut stăpâni mulțimea furioasă și a folosit gaze lacrimogene asupra unui grup de fermieri protestatari care au aruncat cu pietre şi au pătruns cu forţa pe pista aeroportului Heraklion din Creta, oprind traficul aerian.

Un alt grup aflat în apropierea aeroportului a spart geamurile mașinilor de poliție cu ciomege și pietre. Aceștia au fost identificați și vor fi puși sub acuzare.



Fermierii greci se confruntă cu un deficit de 600 de milioane de euro din ajutoarele UE și alte plăți, după un scandal de corupție în care unii fermieri, ajutați de angajați ai statului, au falsificat proprietatea asupra terenurilor pentru a se califica pentru plăți. Auditurile în curs au încetinit plățile ulterioare. Întârzierile în finanțare vin tocmai în momentul în care fermierii și crescătorii de animale se luptă cu o epidemie de variolă ovină, care a dus la sacrificarea a sute de mii de oi și capre.

Blocaje au avut loc și în sud-vestul și centrul Greciei, acolo unde fermierii au declarat că intenționează să blocheze portul Volos în această săptămână. Sute de fermieri au blocat deja intrarea pe insula Lesbos.