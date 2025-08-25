În urma manipulării, aceasta a plătit 62.000 de yuani (aprox. 8.600 – 9.000 de dolari), bani pe care îi strânsese pentru a achita taxa de școlarizare a nepotului ei.

Cum a fost convinsă

Pe 11 august, femeia a fost dusă la o clinică de chirurgie estetică de către angajații unui centru de terapie și de o altă clientă. Acolo, un medic i-a spus că:

ridurile din jurul ochilor ar fi semnul că soțul o înșală,

liniile dintre sprâncene ar aduce necazuri copiilor,

iar nasul „prea plat” i-ar bloca norocul financiar.

Totul a fost prezentat ca o problemă de „feng shui facial”, iar soluția era un pachet de proceduri costisitoare.

Banii, luați cu forța

Femeia a povestit ulterior că nu a avut timp să gândească limpede. Angajații i-au luat telefonul, au scanat codul de plată și au obligat-o să introducă parola. În aceeași zi, i s-au făcut peste 10 injecții cu acid hialuronic în față și gât, conform unui document medical obținut ulterior de familie.

Seara, pacienta s-a simțit rău: avea dureri de cap, greață și nu putea deschide gura pentru a mânca. Fiica ei a acuzat clinica de înșelăciune și a cerut restituirea banilor, însă reprezentanții unității au refuzat, recomandându-le să meargă în instanță.

Femeia a depus între timp o plângere la autoritatea locală de sănătate, care a deschis o anchetă. Cazul a stârnit indignare în presa chineză, fiind prezentat drept un exemplu de abuz asupra persoanelor vulnerabile și de folosire a superstițiilor pentru profit.