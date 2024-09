Modul halucinant prin care victima a aflat de abuzuri

Potrivit jurnaliștilor, timp de 10 ani bărbatul i-a pus somnifere în mâncare și băutură femeii, iar după ce aceasta adormea adânc, el aducea în casă bărbați care o violau și filma scenele șocante. Cazul a ieșit la iveală în anul 2020, după ce victima, care are acum 72 de ani, s-a îmbolnăvit. În urma consultațiilor medicale, aceasta a aflat întreg abuzul la care a fost supusă.

O anchetă a fost declanșată după ce cazul a ieșit la iveală. Până acum 50 de bărbați au fost identificați și puși sub acuzare. Printre ei se numără jurnaliști, soldați, experți IT și chiar un polițist care lucra în penitenciar. Mulți dintre ei neagă faptele, iar unii spun că nu știau că femeia era sub influența substanțelor interzise.