Oficialii locali au declarat că șase civili au fost grav răniți. Exploziile – cel puțin unele despre care se crede că sunt rezultatul unor lovituri aeriene – au deteriorat blocuri de apartamente și magazine într-un cartier rezidențial al orașului.

Un atac aerian părea să fi distrus o centrală locală de apă caldă înconjurată de blocuri de apartamente, lăsând un crater uriaș de aproximativ patru metri adâncime și daune pe scară largă la zeci de case rezidențiale.

Într-o scurtă declarație, administrația militară a regiunii Donestsk a declarat că nouă case și o școală au fost, de asemenea, avariate semnificativ.

În urmă cu mai puțin de o lună, cel puțin 50 de oameni au fost uciși când o rachetă a lovit gara orașului. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat Rusia de o „crimă de război monstruoasă” la vremea respectivă.

La câteva ore de la atacurile de aseară, lucrătorii consiliului erau ocupați să curețe molozul de pe străzile din Kramatorsk, în timp ce excavatorii au îndepărtat blocuri de beton care au fost distruse într-o singură explozie.

Aftermath of Russian air strike on a residential building in Kramatorsk, Donetsk region. #StopRussianAggression pic.twitter.com/iN6XYm0PhR