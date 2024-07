Conform surselor de securitate citate de agenția Reuters, Fuad Shukr, cunoscut ca șef al centrului de operațiuni Hezbollah, ar fi supraviețuit atacului israelian. Raportul a fost confirmat de surse anonime, dar Hezbollah nu a oferit detalii oficiale privind starea lui Shukr. Potrivit informațiilor, Shukr ar fi fost responsabil pentru atacul cu rachete lansat sâmbătă de Hezbollah asupra Înălțimilor Golan, incident soldat cu 12 morți.

UPDATE: Conform Al-Arabiya, atacul israelian ar fi ratat ținta principală, iar Shukr nu ar fi fost eliminat. Surse apropiate de Hezbollah, citate de AFP, sugerează că două persoane ar fi fost ucise în urma raidului, dar nu au fost confirmate detalii suplimentare.

Imagini surprinse de martori la locul atacului, care au fost distribuite pe rețelele sociale, arată un imobil distrus și un fum dens în jur. Internauții au speculat despre posibile victime, dar până în prezent nu există confirmări oficiale ale numărului acestora.

Confirmarea IDF: Armata israeliană a confirmat atacul aerian, indicând că a fost efectuat cu scopul de a-l elimina pe Fuad Shukr, liderul Hezbollah responsabil pentru tirul de rachete de sâmbătă, precum și pentru alte atacuri mortale împotriva Israelului. Potrivit Times of Israel, Shukr este cunoscut și sub numele de Hajj Mohsin și este un consilier de înalt rang al liderului Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Shukr este implicat în proiectul de rachete de precizie al Hezbollah și este căutat și de Statele Unite, care au oferit o recompensă de cinci milioane de dolari pentru informații care duc la capturarea sa. El a fost implicat și în atacul din 1983 asupra unei cazarma a pușcașilor marini americani din Beirut.

Această acțiune vine într-un context tensionat, în care Israelul a avertizat că Hezbollah a depășit „linia roșie” prin atacurile recente. Prin urmare, IDF a luat măsuri drastice pentru a contracara amenințările din partea grupării pro-iraniene.

BREAKING: Big explosion in Dahiyeh, Beirut #Lebanon, suspected Israeli strike targeting Hezbollah Shura Council. Initial footage from area via Jadeed

pic.twitter.com/mhDnqwIl1W