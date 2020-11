Explozie puternică la un spital COVID urmată de un incendiu puternic - Autoritățile din Rusia, în alertă

Explozie la un spital COVID din Moscova. Martorii au relatat că au auzit o bubuitură puternică, și, în scurt timp, un nor mare de fum s-a ridicat deasupra clădirii.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Se pare că incendiul ar fi fost cauzat de pierderea presiunii dintr-un rezervor de oxigen. Clădirea unde era rezervorul se află în construcție și acolo nu se aflau nici pacienți, nici cadre medicale. Rusia a mai trecut deja print-un accident asemănător mult mai violent. În luna mai, un ventilator supraîncărcat a provocat un incendiu într-o secție de Terapie Intensivă. 5 oameni și-au pierdut viața atunci și alți 150 au fost evacuați de urgență.

Another video of explosion in the temporary infectious disease ward at Kommunarka Hospital in Moscow.#Moscow pic.twitter.com/jWgAyXegLF