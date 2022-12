Negocierile au început în luna iulie, după ce Valeriu Pleșca i-a propus lui Cristian Mihai (Rizea) să-i vândă licențele TV pentru canalele MBC și Nika TV și imobilul la un preț de 1 milion de euro. După mai multe discuții, cei doi au stabilit valoarea finală a tranzacției: 450 de mii de euro.

Datorită reducerii negociate, jurnalistul a acceptat să-i achite lui Valeriu Pleșca jumătate din sumă în cash, ca el să-i poată transfera companiei offshore din SUA “Capital Investments Group LLC”, care aparține fiului său Alexandru Pleșca. În acest mod, fostul ministru al Apărării își dorea să se eschiveze de la plata impozitelor.

“I-am spus lui Valeriu Pleșca: vreau ca toți banii să fie reflectați legal. Pleșca mi-a răspuns: păi stați puțin, eu nu vreau să plătesc impozite. Și mi-a propus să trecem prețul, care reprezintă capitalul social, adică 7000 de euro la MBC și 1000 de lei la Fox Press. Până la urmă am stabilit să-i plătesc, pe acte, 25 000 euro pentru cele două firme și 200 de mii de euro cash, la negru. Iar pentru imobil, urma să-i ofer acum un avans în sumă de 25 de mii de euro, iar restul 200 de mii de euro – până în data de 1 iunie, 2023. În data de 15 noiembrie mi-a lăsat cheile de la imobil. Tranzacția includea și cedarea partidului politic Uniunea Creștin-Socială din Republica Moldova”.

Valeriu Pleșca a acceptat condițiile lui Cristian Mihai (Rizea), iar interpusul lui, Vadim Gugea, pe numele căruia și-a înscris toată averea, și avocatul jurnalistului, s-au întâlnit și au discutat toate detaliile tranzacției, planificată pentru vineri, 23 decembrie. Însă în acest răstimp Valeriu Pleșca a primit o ofertă generoasă din partea lui Ilan Șor, și s-a răzgândit să-i vândă lui Cristian Mihai Rizea cele două licențe TV și imobilul.

“Ilan Șor i-a propus 350 de mii de euro, doar pentru o singură licență, fără imobilul de 300 de metri pătrați. Vineri, după o înțelegere cu Valeriu Pleșca, notarul mi-a spus că nu poate încheia acum tranzacția. Am găsit imediat un alt notar, dispus să se ocupe de această problemă, însă Valeriu Pleșca nu a mai răspuns la telefon. Am vorbit cu interpusul lui, Vadim Gugea, care nu a putut să-mi explice comportamentul lui Valeriu Pleșca. În aceste momente, el se află în Israel, unde are o întâlnire cu Ilan Șor. S-a dus să încaseze banii pentru o licență TV”.

Cristian Mihai (Rizea) a anunțat că în următoarea ediție a emisiunii “Spovedania lui Rizea” va face dezvăluiri exclusive despre interpusul lui Valeriu Pleșca, Vadim Gucea, fost administrator Moldatsa, demis în 2017, după ce a provocat un accident rutier fiind sub influența drogurilor, potrivit realitateadinmoldova.md.