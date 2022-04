„În ajunul discuțiilor sale cu Putin, am subliniat necesitatea evacuării imediate a civililor din Mariupol, inclusiv a Azovstal și a unui schimb imediat de prizonieri”, a anunțat Zelenski.

Sâmbătă, Volodimir Zelensky a amenințat din nou că se va retrage din orice negocieri cu Moscova dacă trupele ruse ar „distruge” ultimii apărători ucraineni ascunși la oțelăria Azovstal - o zonă industrială mare din Mariupol.

Turcia are relații bune atât cu Ucraina, cât și cu Rusia, iar Erdogan a jucat un rol cheie în încercarea de a negocia un încetare a focului între cele două națiuni. Una dintre astfel de runde de negocieri a avut loc luna trecută la Istanbul.

(1/2) Had an important phone conversation with President @RTErdogan. On the eve of his talks with Putin, I stressed the need for immediate evacuation of civilians from Mariupol, including Azovstal, and immediate exchange of blocked troops.