Elon Musk pregătește un proiect uriaș în SUA. Suma investită este imensă, mai mare ca PIB-ul Serbiei sau al Lituaniei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 21:35

Elon Musk, prin compania sa SpaceX pregătește una dintre cele mai ambițioase extinderi ale programului Starship, compania urmând să dezvolte un nou complex în Louisiana. Proiectul ar putea transforma o zonă de coastă din apropierea Golfului Mexic într-un centru dedicat producției, lansării și transportului vehiculelor spațiale.

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