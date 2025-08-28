Într-un comentariu pe platforma X (fostul Twitter), Musk a reacționat la postarea lui Trump în care acesta cerea ca familia Soros să fie anchetată sub legea RICO (folosită împotriva organizațiilor criminale).

„E timpul să se ia măsuri directe împotriva lui Soros," a scris Musk.

Afirmație lui Musk a fost interpretată ca un sprijin direct pentru poziția lui Trump, care acuză familia Soros că ar fi susținut proteste violente și ar fi cauzat „daune mari” Statelor Unite. De altfel, patronul Tesla și fostul colaborator apropiat al actualului președinte american a avut mai multe schimburi de replici acide cu miliardarul nonagenar. Musk l-a comparat pe Soros cu Magneto (personaj negativ din X-Men) și cu Darth Sidious din Star Wars.

SOROȘ TACE, DAR OAMENII SĂI AU REACȚIONAT

George Soros nu a oferit un răspuns personal la acuzațiile recente lansate de Donald Trump — însă organizația sa, Fundația pentru o Societate Deschisă a calificat afirmațiile lui Trump drept „scandaloase și false”.